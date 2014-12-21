Верстка страницы

Требуется сверстать простой шаблон отрисованный дизайнером на вордпресс. В предложении пишите цену. Выберу исполнителя ориентируясь на цену и портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заверстать страницу из аттача под WordPress
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