Сверстать сайт

Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие свернуты в виде полосок с названием. При нажатии на последующую сворачивается открытая и разворачивается закрытая. вот и все сложности). Остальное статика. Предоплаты не будет. Дизайн по запросу