Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен17 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо кросбраузерно и валидно сверстать две страницы сайта. Самое сложное это аккордеон на главной. Принцип работы такой В скрине он полностью развернут. В реалии всегда будет развернута одна вкладка. при загрузке открыта первая вкладка, последующие свернуты в виде полосок с названием. При нажатии на последующую сворачивается открытая и разворачивается закрытая. вот и все сложности). Остальное статика. Предоплаты не будет. Дизайн по запросу

9 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую!
Постановка задачи была предельно ясной. Оплата в срок. Спасибо.
  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на движок Wordpress

    Добрый день. Мне нужно натянуть верстку на движок. rghost.ru/59836899 вот тут скрины дизайна (розовым – текст, зеленым картинки) у меня есть дизайн, он сверстан. Также куплена тема с большими возможностями (слайдеры, табы и прочее http://themeforest.net/item/kickstart-retina-responsive-multipurpose-theme/4538019) Я хочу свой ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на wordpres

    $200

    Добрый день. Есть готовый дизайн для сайта, нужно сделать верстку и установить на cms Wordrepss. Минимальные требования к исполнителю чистая и ровная верстка, удаление: циклических ссылок; дублирующего контента; лишние служебные теги, выводимые WordPress-ом по умолчанию; Нужно так же: устранить циклические ссылки, дубли ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правка Landing Page

    Требуется раздел проектов организовать по аналогичному принципу как на сайте http://xn--80aaadcldea5fa6as1a2lrbd.xn--p1ai/ Прошу сразу писать цены, сроки. Скайп.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка трех страниц сайта

    необходимо сверстать 3 страницы сайта, по бюджету жду ваши предложения. Главная стр. в приложении, вложенные не сильно отличаются.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка 3-х страниц.

    Ну сверстать 3 страницы Landing Page по всем стандартам. Страницы простые, выберу исполнителя с разумной ценой и сроками.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать страницу (функционал)

    Есть страница http://price.ua/compare/?models_set=357056_425303_425304_425305_427719_436833_436968_436970_436971_437362 Нужно сделать такую же HTML страницу, а именно внутренность (см. скриншот) Важно: Всё сделано на таблице, поэтому нужно сделать как по ссылке выше, чтобы при скроллинге двигались фотки и параметры.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести изменения в верстку

    Добрый день, уважаемые верстальщики. Есть сверстанная страница http://www.bobyakov.ru/service/b2b/, нужно внести в нее изменения, чтобы получился макет из вложения. Наблюдательный верстальщик заметит, что макет от верстки отличается меньшим количеством блоков, текстом и наличием радиокнопок-табов с соответствующей изменяемой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать 3 страницы(главная, рубрика, пост), макет *.psd на шаблон wordpress. Валидность HTML CSS, кросбраузерность. Ваши предложения цены ?

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад