Верстка для вордпресс

Добрый день. Мне нужно натянуть верстку на движок. rghost.ru/59836899 вот тут скрины дизайна (розовым – текст, зеленым картинки) у меня есть дизайн, он сверстан. Также куплена тема с большими возможностями (слайдеры, табы и прочее http://themeforest.net/item/kickstart-retina-responsive-multipurpose-theme/4538019) Я хочу свой ...