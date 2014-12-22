Вёрстка из PSD-макета

HTML-версткаЗакрыт23 заявки324 просмотра
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Здравствуйте.

Что требуется:

Есть PSD-макет. Нужно его сверстать и посадить на движок. С cms для сайта ещё не определились (готовы выслушать аргументы в пользу того или иного движка). Думаю подойдут такие, как Joomla или WordPress. Тут главное удобство пользования админкой т.к. на сайте предусмотрены не стандартные функции. Искать какое-либо готовое решение или писать плагин самостоятельно – решать вам.

Общие пожелания:

Кроссбраузерная вёрстка HTML5 + PHP, чистый валидный код, желательно адаптация под планшеты и другие мобильные устройства.

Список страниц:

1. Главная (лого, телефоны, кнопка с выплывающей формой слайдер, вывод популярных позиций из каталога товаров, сайтбар с выводом новостей и баннера, инфографика, текст и снова слайдер).

2. Каталог товаров

3. Карточка товара

4. Новости превью

5. Полная новость (она же статическая страница)

6. Фотогалерея

7. Всплывающая форма обратной связи.

Есть подробное постраничное ТЗ. Готовы обсудить детали голосом в скайпе. Хотелось бы найти человека, который сделает работу качественно и не очень дорого.

Работаем без полной или частичной предоплаты, но возможна поэтапная оплата или безопасная сделка. В идеале оплата на номер банковской карты или ЯндексДеньги.

В заявке указывайте приблизительную стоимость за работу (лучше в комментарии и в рублях), сроки и примеры своих работ, которыми гордитесь.

Ждём ваших заявок.

9 лет назад
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Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
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