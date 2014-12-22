Доработка проекта на CMS Drupal согласно ТЗ

$535
HTML-версткаЗакрыт11 заявок170 просмотров
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Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет

Опыт от 4 лет

Ключевые навыки

PHP, PERL, MySQL, JavaScript, AJAX, XML, HTML. Желательно иметь опыт работы с Битриксом

Основная задача: Тюнинг движка, постановка и решение различных задач, в полном соответствие с ТЗ.

Работа над системой дистанционного обучения на CMS Drupal. На начальном этапе по ТЗ примерно на месяц нужно Ваше вовлечение если все норма можем рассматривать дальнейшее сотрудничество

Оплата указана в долларах 1 дол = 56 руб

Drupal
9 лет назад
akademik79
Максим 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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