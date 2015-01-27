Исправить верстку

HTML-версткаЗавершен15 заявок214 просмотров
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Добрый день,есть готовая верстка ,нужно сделать на ней правки

кто готов взяться за такое оставляйте скайп

9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$35
2 дня
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Было пару нестыковок, но все обошлось. С оплатой никаких проблем не было.
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