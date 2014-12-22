Нужен фильтр на DLE

HTML-версткаЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Нужен фильтр на DLE как в примере нарисован, можно без дизайна

Нужен выбор города, кол-во комнат, цена

Города у меня в категориях, комнаты и цены в доп полях.

dle 10.3

http://pay.popop.info/main

9 лет назад
seobot
Ганжа 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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