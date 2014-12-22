Нужно сделать мобильную версию для сайта http://victoriasecretshop.ru При входе на сайт с мобильных устройств, сайт должен определять это и отображаться корректно в соответствии с характеристиками устройства только необходимые функции сайта , удобные кнопки ,призыв к действию. ...
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Нужен фильтр на DLE как в примере нарисован, можно без дизайна
Нужен выбор города, кол-во комнат, цена
Города у меня в категориях, комнаты и цены в доп полях.
dle 10.3
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