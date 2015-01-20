Верстка сайта + натяжка на CMS

Обновить дизайн сайта по макету PSD. Всего шесть страниц. Адаптивный шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать макет сайта и натянуть на ModX.
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