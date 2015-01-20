Верстка сайта + натяжка на CMS

$90
HTML-версткаЗавершен1 заявка114 просмотров
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Сверстать макет сайта и натянуть на ModX.

Верстка сайта
9 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$90
3 дня
Все аспекты сотрудничества, как всегда, на уровне.
Работаем не первый раз. Как всегда полностью доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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