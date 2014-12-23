Внесение правок на портал

HTML-версткаЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Здравствуйте!

Ищем опытного верстальщика (html5\css3,JS), который смог бы уделять 3-5 часов в день проекту (желательно в режиме 10-19 мск). Необходимо будет вносить правки портал трудоустройства. Работа через svn в связке с ПМом (если не сталкивались с svn, расскажем, как).

Оплата до 250 руб в час. Закончить проект планируем до НГ.

Регулярность оплаты – по зафиксированным часам раз в 3 дня!

Для рассмотрения заявки, пришлите, пожалуйста, ссылки на 3 сложных проекта, сверстанные Вами. И отпишите, работали ли с свн или git, сможете ли работать днем?

Спасибо

9 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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