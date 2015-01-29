Верстка HTML

Нужно исправить верстку на лендинге, работающим под WP. Исправить ошибки и сделать пропорциональным лого на главной странице. Детали в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать кроссбраузерную верстку. Поддержка IE от 7 версии.
Бюджет - 1500 руб.
Оплата в рублях на WMR или ЯД.
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