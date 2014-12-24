Сделать копию лендинга

HTML-версткаЗавершен7 заявок217 просмотров
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Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/

Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.

9 лет назад
popoly
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitry2
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Всё сделал быстро, качественно. Без нареканий. Всегда на связи.
Без претензий, приятное сотрудничество. Рекомендую.
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