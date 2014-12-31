Озвучивание текста на украинском языке

У нас есть инструкция к CRM-системе на 18 минут времени. Хотелось бы ее более-менее профессионально переозвучить, т.к. сейчас записано "на коленке", т.е. на обычном ноутбуке мной. Высокий уровень не нужен, т.к. это промежуточная версия, в дальнейшем, ...