Новые жильцы (2009) США, Дания

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Короткометражка, комедия, драма, криминал
Перевод: Профессиональный (одноголосый) BadCatStudio
Режиссер: Джошим Бэк
В ролях: Лиэн Балабан, Кевин Корригэн, Винсент Д’Онофрио, Джэми Харольд, Дэвид Ракофф
Сидишь себе спокойно, отдыхаешь после переезда в новую квартирку, никого не трогаешь и вдруг - бац!!! - раздаётся звонок в дверь и следующая за
ним череда событий делает обычный в общем-то день чрезвычайно
насыщенным... можно сказать, раскрашивает яркими красками... с
преобладанием красного.
Премия «Оскар» за Лучший короткометражный игровой фильм, 2010г.