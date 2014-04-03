Новые жильцы (2009) США, Дания

Короткометражка, комедия, драма, криминал

Перевод: Профессиональный (одноголосый) BadCatStudio

Режиссер: Джошим Бэк

В ролях: Лиэн Балабан, Кевин Корригэн, Винсент Д’Онофрио, Джэми Харольд, Дэвид Ракофф

Сидишь себе спокойно, отдыхаешь после переезда в новую квартирку, никого не трогаешь и вдруг - бац!!! - раздаётся звонок в дверь и следующая за

ним череда событий делает обычный в общем-то день чрезвычайно

насыщенным... можно сказать, раскрашивает яркими красками... с

преобладанием красного.

Премия «Оскар» за Лучший короткометражный игровой фильм, 2010г.