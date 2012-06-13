Нужно создать запись для автоответчика (когда клиент звонит в компанию, он слышит приветствие, и варианты действия, текст предоставлю). Запись должна быть в mp3 формате, желательно женский голос, без говоров (московских, украинских, питерских) ...
Мужской голос для озвучивания
Нужна озвучка (только мужской голос)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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