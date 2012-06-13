Мужской голос для озвучивания

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка262 просмотра

Нужна озвучка (только мужской голос)

13 лет назад
alyonabrilliant
Алена 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

apolinar
56 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Владислав, благодарю за отлично выполненную работу!
Приятно работать с заказчиками, которые ценят условия исполнителя))) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

apolinar
56 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад