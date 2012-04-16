Mp3 запись для автоответчика

Нужно создать запись для автоответчика (когда клиент звонит в компанию, он слышит приветствие, и варианты действия, текст предоставлю).

Запись должна быть в mp3 формате, желательно женский голос, без говоров (московских, украинских, питерских) - нейтральный говор, красивый не высокий голосо. Чтобы мог выбрать закинте на емаил [email protected] любой пример записи, чтобы мог оценить голос (и само собой ценник, запись не большая 3-4 предложения).

Спасибо за внимание.