В формуле Excel нужно округлить результат

Задача:

В ячейке А1 - число

В ячейке А2 - формула: =A1*120% (здесь число умножено на 120 процентов. Можно заменить на альтернативный вариант: число + 20%)

Необходимо округлить результат, полученный по этой формуле так, чтобы:

- если число заканчивается от 1 до 5 - нужно округлить его до ближайшего числа кратного 5.

- если число заканчивается от 5 до 9 - нужно округлить его до ближайшего числа кратного 0.

Итоговый результат должен находиться в ячейке А2.

Т.е. к формуле =A1*120% нужно добавить округление по заданным выше параметрам.