Аддон должен делать следующее: - рассылать по списку никнеймов игроков письмо с определённым количеством золота (одинаковое письмо по всему списку). - быть совместим с текущей версией игры официального русского сервера. ...
Заполнить годовые отчеты, Запорожье
Желательно наличие экономического образования или умение работать с документами
Необходимо заполнить годовые отчеты в пенсионный фонд. за 2007 2008 2009 и 2010 годы
все необходимые данные предоставлю при необходимости. заполняется карандашем - также вам надо будет съездить в пенсионный фонд - куратор проверит правильность заполнения.
в результате - предоставить ПРАВИЛЬНО заполненные документы карандашем.
пишите, за сколько возьметесь.
предоплата при личной встрече - 30%
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