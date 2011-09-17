Заполнить годовые отчеты, Запорожье

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Желательно наличие экономического образования или умение работать с документами

Необходимо заполнить годовые отчеты в пенсионный фонд. за 2007 2008 2009 и 2010 годы

все необходимые данные предоставлю при необходимости. заполняется карандашем - также вам надо будет съездить в пенсионный фонд - куратор проверит правильность заполнения.

в результате - предоставить ПРАВИЛЬНО заполненные документы карандашем.

пишите, за сколько возьметесь.

предоплата при личной встрече - 30%

14 лет назад
viktorkoptima
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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