Написать авторегистратор

Через два дня после выбора на проект, попросил заказчика предоставить мне прокси и заодно проверить у себя на компе ту часть работы, которую я уже сделал. Заказчик не мог никак выйти на связь, хотя несколько раз договаривались на определенное время. Без прокси и проверки результата, продолжать разработку я не мог. По прошествии недели Илья вышел на связь, посмотрел на результат. С учетом постоянного пропадания заказчика, я попросил оплатить проделаную часть работы. Он отказался, обвинив меня в срыве сроков(!). Работать бесплатно, тем более с не надежным заказчиком, у меня желания нет. Копию переписки могу предоставить по запросу.