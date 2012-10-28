диктор с 11 летним стажем
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Портфолио
- Аудио ролик "Бутик"115 просмотров
- Без названия104 просмотра
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- Без названия108 просмотров
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
11 лет назад
Супер голос, супер скорость! Советую всем!
$15
10 баллов
11 лет назад
Отличный диктор! Красивый голос и способность записать быстро и качественно, учитывая пожелания заказчика. Работали в онлайн режиме. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень доходчиво и внятно объяснил поставленную задачу, всё во время оплатил Работать одно удовольствие