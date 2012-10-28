makcimuc

Максим Прусаков makcimuc

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
диктор с 11 летним стажем

Всю дополнительную информацию, а так же мои записи вы можете найти на этой страничке

https://www.free-lance.ru/users/Makcimuc/

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Отзывы заказчиков
residentkz
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$23
10 баллов
11 лет назад
Необходимо озвучить данный текст
Супер голос, супер скорость! Советую всем!
alyonabrilliant
Алена 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Озвучивание. Мужской голос.
Отличный диктор! Красивый голос и способность записать быстро и качественно, учитывая пожелания заказчика. Работали в онлайн режиме. Рада сотрудничеству!
Отличный заказчик. Очень доходчиво и внятно объяснил поставленную задачу, всё во время оплатил Работать одно удовольствие
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