Сайту (на WordPress) музыкальной тематики нужно сделать редизайн и расширение функционала на примере сайта http://mouthforwar.net, в частности реализация используемого на главной странице скрипта и другие доработки. Большинство скриптов уже есть, некоторые возможно нужно будет подправить ...
- $250Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Половину задания выполнили в прошлом проэкте, поэтому этот более специфический. При нажатии на кнопки Resources и Downloads появляются меню. Меню уже готовы http://i019.radikal.ru/0910/60/1d0f520c35e6.jpg и http://i073.radikal.ru/0910/25/b982e72651a1.jpg Есть код для вставки в конец поста для их появления, он ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт на WordPress. Нужно сделать такое же переключение как здесь http://mattbrett.com/2009/10/sonys-playstation-holiday-preview-09/. Кнопки уже свёрстаны - http://www.sonarblast.com/heavy-metal/avantasia-the-metal-opera-pt-ii-2002.html Использовать ли эффекты или простой javascript будем решать вместе с программистом. При нажатии на кнопку Share будет появлятся плагин. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть полностью рабочий скрипт написанный на prototype. Сам сайт на wordpress. Нужно в этот скрипт внести некоторые косметические изменения и в идеале переписать его по примеру под Jquery. В действии его можно посмотреть здесь: http://www.sonarblast.com/heavy-metal/avantasia-the-metal-opera-pt-ii-2002.html Первые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен человек, хорошо разбирающийся в wordpress и php/jquery. Нужно сделать такое же переключение между самим постом, комментами и шарингом как здесь http://mattbrett.com/2009/08/batman-arkham-asylum-is-an-instant-classic/ Пишите за сколько это реализуемо. Также за сколько напишите код для виджета справа на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта тематики рок и метал музыки нужно создать уникальную тему с функционалом SEO Friendly (а ля themehybrid, thematic, thesis) и чистым оптимизированным кодом а также с внедреннием функционала некоторых плагинов в движок. Важна кроссбраузерность, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
SmartCopyПрикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад