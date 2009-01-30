BakaGaki

Игорь Чурилов BakaGaki

 
35 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Редизайн и расширение функционала

    $250

    Сайту (на WordPress) музыкальной тематики нужно сделать редизайн и расширение функционала на примере сайта http://mouthforwar.net, в частности реализация используемого на главной странице скрипта и другие доработки. Большинство скриптов уже есть, некоторые возможно нужно будет подправить ...

    WordPressСайт на WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать плагин для Wordpress

    Половину задания выполнили в прошлом проэкте, поэтому этот более специфический. При нажатии на кнопки Resources и Downloads появляются меню. Меню уже готовы http://i019.radikal.ru/0910/60/1d0f520c35e6.jpg и http://i073.radikal.ru/0910/25/b982e72651a1.jpg Есть код для вставки в конец поста для их появления, он ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипты для WordPress

    $50

    Сайт на WordPress. Нужно сделать такое же переключение как здесь http://mattbrett.com/2009/10/sonys-playstation-holiday-preview-09/. Кнопки уже свёрстаны - http://www.sonarblast.com/heavy-metal/avantasia-the-metal-opera-pt-ii-2002.html Использовать ли эффекты или простой javascript будем решать вместе с программистом. При нажатии на кнопку Share будет появлятся плагин. ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать Javascript для Wordpress

    Есть полностью рабочий скрипт написанный на prototype. Сам сайт на wordpress. Нужно в этот скрипт внести некоторые косметические изменения и в идеале переписать его по примеру под Jquery. В действии его можно посмотреть здесь: http://www.sonarblast.com/heavy-metal/avantasia-the-metal-opera-pt-ii-2002.html Первые ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки для wordpress

    Нужен человек, хорошо разбирающийся в wordpress и php/jquery. Нужно сделать такое же переключение между самим постом, комментами и шарингом как здесь http://mattbrett.com/2009/08/batman-arkham-asylum-is-an-instant-classic/ Пишите за сколько это реализуемо. Также за сколько напишите код для виджета справа на ...

    PHPWordPressjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайн и вёрстка под wordpress

    Для сайта тематики рок и метал музыки нужно создать уникальную тему с функционалом SEO Friendly (а ля themehybrid, thematic, thesis) и чистым оптимизированным кодом а также с внедреннием функционала некоторых плагинов в движок. Важна кроссбраузерность, ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для 4VIY
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за проект и рекомендую к сотрудничеству.
Программу сделал быстро и качественно. Все небольшие баги оперативно устранял. Добросовестный и порядочный человек, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
Tinkov
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Требуется дизайн и вёрстка под wordpress
+
ТС отлично выполнил работу. У меня были некоторые идеи, которые он развил и намного улучшил. Фактически, получилось значительно лучше, чем я ожидал. Учёл все пожелания и реализовал великолепно.
Ответный отзыв