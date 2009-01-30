Нужен человек, хорошо разбирающийся в wordpress и php/jquery. Нужно сделать такое же переключение между самим постом, комментами и шарингом как здесь http://mattbrett.com/2009/08/batman-arkham-asylum-is-an-instant-classic/ Пишите за сколько это реализуемо. Также за сколько напишите код для виджета справа на ...