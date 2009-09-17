Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Сайт компании Cron+9 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Сергей справился с поставленной задачей на отлично, предоставил 3 варианта логотипа. Один из которых попал точно в цель !!! Что порадовало, так это оформление визитки. Мне очень нравится с тобой сотрудничать.
$100
10 баллов
12 лет назад
Сергей справился на отлично, очень порадовал нестандартный подход к моему мини ТЗ, все правки вносились очень быстро. Рекомендую всем, а себе уже добавил в закладки этого специалиста.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с этим заказчиком. Несмотря на расплывчатое ТЗ и полную свободу действий принял работу с первой попытки. Оплатил работу полностью и в срок. Рекомендую!
$100
10 баллов
12 лет назад
Доволен. Результат отличный. Сроки и цена тоже устроили. При случае, буду заказывать еще.
$50
10 баллов
14 лет назад
ТС отлично выполнил работу. У меня были некоторые идеи, которые он развил и намного улучшил. Фактически, получилось значительно лучше, чем я ожидал. Учёл все пожелания и реализовал великолепно.