Tinkov

Сергей Tinkov

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
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Отзывы заказчиков
samberS
Роман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Нужен логотип.
Сергей справился с поставленной задачей на отлично, предоставил 3 варианта логотипа. Один из которых попал точно в цель !!! Что порадовало, так это оформление визитки. Мне очень нравится с тобой сотрудничать.
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samberS
Роман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Нужен дизайн на tchest.org
Сергей справился на отлично, очень порадовал нестандартный подход к моему мини ТЗ, все правки вносились очень быстро. Рекомендую всем, а себе уже добавил в закладки этого специалиста.
Очень приятно работать с этим заказчиком. Несмотря на расплывчатое ТЗ и полную свободу действий принял работу с первой попытки. Оплатил работу полностью и в срок. Рекомендую!
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msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта
Доволен. Результат отличный. Сроки и цена тоже устроили. При случае, буду заказывать еще.
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BakaGaki
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Требуется дизайн и вёрстка под wordpress
ТС отлично выполнил работу. У меня были некоторые идеи, которые он развил и намного улучшил. Фактически, получилось значительно лучше, чем я ожидал. Учёл все пожелания и реализовал великолепно.
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