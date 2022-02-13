Звукоинженер, саунд продюсер, гострайтер
Привет, меня зовут Алина. Я занимаюсь звукорежисурой, саунд продюсированием. Пишу музыку для видео игр, рекламы, короткометражного и фестивального кино. Также пишу биты и аранжировки на заказ.
Также, я занимаюсь гострайтингом, мои песни звучат в чарте радиостанций Kiss FM, Русское Радио Украина, Lounge FM.
Портфолио
- Наполнение сайта Домашний Сыроварус13 просмотров
- Наполнение сайта Dazachatie.ru15 просмотров
- Музыка для создателей видео контента31 просмотр
- Сведение, мастеринг, саунд-продюсирование песни65 просмотров
- Написание атмосферной инструментальной музыки70 просмотров
- Создание оркестровой музыки для POND552 просмотра