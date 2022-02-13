Звукоинженер, саунд продюсер, гострайтер

Привет, меня зовут Алина. Я занимаюсь звукорежисурой, саунд продюсированием. Пишу музыку для видео игр, рекламы, короткометражного и фестивального кино. Также пишу биты и аранжировки на заказ.

Также, я занимаюсь гострайтингом, мои песни звучат в чарте радиостанций Kiss FM, Русское Радио Украина, Lounge FM.