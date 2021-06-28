Спарсить контент с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка420 просмотров

Необходимо спарсить с контентного многостраничного сайта (на wordpress) все статьи, комментарии к ним и сохранить картинки из статей.

 Потом воспроизвести весь контент также на wordpress.

У исходного сайта есть rss лента.

сайт который нужно спарсить https://intrigue.dating/

Из каждой категории необходимо спарсить все статьи и комментарии к ним.

Что парсим:

Статья:

- Заголовок

- Количество просмотров

- Категория

- Контент с сохранением форматирования, но вырезать:

- Блок «Содержание статьи»

- Блоки с рекламой

- Картинки – все сохранить в папку для конкретной статьи

- Статьи в которых есть внешние ссылки пометить

Комментарии к статье:

- Имя

- Текст комментария

- Дата комментария

WordPress
4 года назад
evgbizz
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад

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