Создание карточек товаров на Wildberries и Ozon

Необходимо создать карточки товаров:

-скачать/подобрать необходимые фотографии

-подобрать ключи

-подготовить название, описание, используя ключи

-создать карточки товаров на WB/Ozon/МойСклад с обязательным заполнением всех параметров

Фото:

Не менее 10 фото, 1 фото на белом фоне, 2 фото с использованием товара людьми, остальные фото товара с разных ракурсов. на белом фоне. ( по фото опция обсуждаема. если это совсем не ваш профиль, могу оставить за собой)

Описание:

800-1000 знаков с использованием трех ключевых фраз

Ключи:

Три ключевых фразы

Наименование:

Должно содержать название, основную характеристику + особенность

Параметры:

Все доступные характеристики, которые доступны для загружаемой категории в маркетплейсе.

Я предоставляю:

-Ссылка на товар на alibaba/amazon

-прайс-лист