Требуются отзывы на Play Market и Google Картах. Оплата составляет 40 руб. за отзыв на Play Market и 30 руб. за отзыв на Google Картах. Задание выполняется оперативно, отзывы писать можно неограниченно.
Создание карточек товаров на Wildberries и Ozon
Необходимо создать карточки товаров:
-скачать/подобрать необходимые фотографии
-подобрать ключи
-подготовить название, описание, используя ключи
-создать карточки товаров на WB/Ozon/МойСклад с обязательным заполнением всех параметров
Фото:
Не менее 10 фото, 1 фото на белом фоне, 2 фото с использованием товара людьми, остальные фото товара с разных ракурсов. на белом фоне. ( по фото опция обсуждаема. если это совсем не ваш профиль, могу оставить за собой)
Описание:
800-1000 знаков с использованием трех ключевых фраз
Ключи:
Три ключевых фразы
Наименование:
Должно содержать название, основную характеристику + особенность
Параметры:
Все доступные характеристики, которые доступны для загружаемой категории в маркетплейсе.
Я предоставляю:
-Ссылка на товар на alibaba/amazon
-прайс-лист
Заявки фрилансеров
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