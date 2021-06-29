Нужно много отзывов на плей маркете и гугл картах

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Закрыт19 заявок756 просмотров

Нужно выполнить оперативно - отзывы писать неограниченно - значит и оплата тоже сколько напишите - на плей маркете стоимость 40 руб на картах гугл 30 руб 1 отзыв 

4 года назад
guest_16249815769659
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Заявки фрилансеров

Алина
 
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Арина
 
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