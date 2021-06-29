177 сайтов, для каждого сайта есть данные в Яндекс Справочнике

Нужно проверить правильность данных в Яндекс Справочнике т.е. открыть карточку сайта в Яндекс Справочнике и проверить правильность заполнения 5 полей, если данные верны то переходим далее, если не верные то правим. Примерно 95% нужно вносить правки. Думаю задание займет 4-6 часов.

Правки по шаблону т.е. работа более механическая