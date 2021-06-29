Верификация и проверка данных по сайтам в Яндекс Справочник

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок299 просмотров

177 сайтов, для каждого сайта есть данные в Яндекс Справочнике

Нужно проверить правильность данных в Яндекс Справочнике т.е. открыть карточку сайта в Яндекс Справочнике и проверить правильность заполнения 5 полей, если данные верны то переходим далее, если не верные то правим. Примерно 95% нужно вносить правки. Думаю задание займет 4-6 часов.

Правки по шаблону т.е. работа более механическая

4 года назад
ArtemBA
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