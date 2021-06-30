Сбор картинок на разные темы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок1023 просмотра

Необходимо собирать определенное количество картинок по определенным темам.

Картинки должны быть 1) из яндекс поиска 2) без вводных знаков и ссылок на сайты на картинке (если есть возможность, можно обрезать), 3) среднего размера от 600 до 800-900 . (1000 и более не подходят) (ставиться фильтр при поиске-СРЕДНИЙ). 4) горизонтальные картинки (ткже ставиться фильтр в яндекс -картинках-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ) Оплата 1 картинка 20 копеек. Оплата ВЕБМАНИ КОШЕЛЕК. Если нет кошелька, сразу создавайте. Это занимает 2 секунды. Остальные детали в лс.

4 года назад
guest_16005917599886
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Юрий
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ирина
 
47 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Ксюша
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Бекболат
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Ксения
 
34 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание карточек товаров на Wildberries и Ozon

    Требуется создать карточки товаров для маркетплейсов Wildberries и Ozon. Необходимо подобрать и скачать минимум 10 фотографий товара, подготовить описание объемом 800-1000 знаков с использованием трех ключевых фраз. Также требуется заполнить все параметры карточек согласно категории на платформе. Заказчик предоставляет ссылки на товар и прайс-лист.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верификация и проверка данных по сайтам в Яндекс Справочник

    Требуется проверить и скорректировать данные по 177 сайтам в Яндекс Справочнике. Необходимо открыть карточки сайтов и проверить 5 полей. Правки вносить по шаблону, ориентируясь на 95% корректируемых данных. Ожидаемое время выполнения - 4-6 часов.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно много отзывов на плей маркете и гугл картах

    Требуются отзывы на Play Market и Google Картах. Оплата составляет 40 руб. за отзыв на Play Market и 30 руб. за отзыв на Google Картах. Задание выполняется оперативно, отзывы писать можно неограниченно.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг. Заполнение карточек товаров.

    Необходимо заполнить описания карточек товаров нового сезона для компании United Colors of Benetton. Будет предоставлен доступ к гайдлайнам и примеры заполнения. Ожидается качественный копирайтинг, соответствующий стилю бренда.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарсить контент с сайта

    Необходимо спарсить все статьи и комментарии с многостраничного сайта на WordPress, включая заголовки, категории и контент с форматированием. Сохранить все изображения в соответствующие папки и пометить статьи с внешними ссылками. Использовать rss ленту для извлечения данных.

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск чатов в telegram, по тематики

    Ищется человек для поиска Telegram-чатов по определенной тематике, например, 'женские чаты, СНГ'. Работа несложная, оплата от 50 до 200 грн за 100 чатов. Возможна работа на постоянной основе с разными тематиками. Требуется кандидат из Украины.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт

    Требуется наполнить сайт на Битриксе контентом: создать 4 посадочные страницы, добавить сертификаты на главную, политику конфиденциальности и 14 карточек товаров с наименованиями, ценами, описаниями, составами и способами приготовления. Оплата почасовая — 150 рублей/час. Предварительная оценка времени на задачу обязательна.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавление товаров на AliExpress

    Требуется фрилансер для добавления около 100 товаров на AliExpress. Идеально подойдут кандидаты с опытом работы на этой платформе или в интернет-магазинах. Важно обеспечить качество и скорость выполнения задачи.

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад