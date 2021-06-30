Необходимо собирать определенное количество картинок по определенным темам.

Картинки должны быть 1) из яндекс поиска 2) без вводных знаков и ссылок на сайты на картинке (если есть возможность, можно обрезать), 3) среднего размера от 600 до 800-900 . (1000 и более не подходят) (ставиться фильтр при поиске-СРЕДНИЙ). 4) горизонтальные картинки (ткже ставиться фильтр в яндекс -картинках-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ) Оплата 1 картинка 20 копеек. Оплата ВЕБМАНИ КОШЕЛЕК. Если нет кошелька, сразу создавайте. Это занимает 2 секунды. Остальные детали в лс.