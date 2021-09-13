Перенести информацию на интернет-магазин Bitrix

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Завершен19 заявок830 просмотров

Необходимо перенести 200 карточек автомобилей (фото + характеристики/свойства) на сайт Bitrix

сроки и суммы указывайте в заявке.

4 года назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BOSPORKERCH
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$30
3 дня
Очень ответственный и честный исполнитель! Рекомендую! Продолжаем сотрудничать.
Заказчик супер. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Алина
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
38 лет
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3 года назад
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Максим
 
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22 дня назад
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Анастасия
 
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4 года назад
Светлана
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
BOSPORKERCH
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Рустам
 
49 лет
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Перизат
 
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