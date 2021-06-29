Требуется заменить текст на сайте, используя код. Необходимо внести изменения на 6 страницах. Убедитесь, что изменения соответствуют шаблону презентации. Задача требует навыков веб-разработки и работы с HTML.
Администрирование Moodle
Необходимо максимально автоматизировать следующие процессы в Мудл, с помощью плагинов или любых (собственных) решений на ваш выбор:
- Запись студентов на курс (здесь нужно настроить запись студентов с помощью csv файла и показать как с этим правильно работать).
- Оповещение студентов о необходимости пройти новый курс.
- Оповещение студентов о том, что срок прохождения курса истекает.
- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что срок прохождения курса студентом истекает.
- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что студент прошел курс.
- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что студент прошел тестирование.
- Настройка возможности «на лету» задавать параметры отчета: по студенту, группе, курсу. Начало обучения, завершение обучения, успеваемость, средний процент прохождения курса.
- Возможность вывода отчета в виде текста, таблицы, графика.
Заявки фрилансеров
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