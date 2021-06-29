Администрирование Moodle

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок370 просмотров

Необходимо максимально автоматизировать следующие процессы в Мудл, с помощью плагинов или любых (собственных) решений на ваш выбор:

- Запись студентов на курс (здесь нужно настроить запись студентов с помощью csv файла и показать как с этим правильно работать).

- Оповещение студентов о необходимости пройти новый курс.

- Оповещение студентов о том, что срок прохождения курса истекает.

- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что срок прохождения курса студентом истекает.

- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что студент прошел курс.

- Оповещение методиста, тренера, иного представителя Компании-заказчика о том, что студент прошел тестирование.

- Настройка возможности «на лету» задавать параметры отчета: по студенту, группе, курсу. Начало обучения, завершение обучения, успеваемость, средний процент прохождения курса.

- Возможность вывода отчета в виде текста, таблицы, графика.

4 года назад
afurtll
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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