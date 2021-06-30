Нужно заменить текст сайте через код

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Закрыт18 заявок557 просмотров

Здравствуйте качнули шаблон для презентации, нужно заменить текст , всего 6 странниц https://rech.baby/

4 года назад
pisalo
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Заявки фрилансеров

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