Необходимо автоматизировать процессы в Moodle, включая запись студентов на курс с помощью CSV, оповещения о новых курсах и сроках, а также настройку отчетов. Требуется использование плагинов или собственных решений для настройки этих функций, включая возможность вывода отчетов в различных форматах.