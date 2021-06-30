Требуется написание отзывов для интернет-магазина на платформе Гугл с целью улучшения рейтинга. Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Ожидаются предложения от фрилансеров, готовых работать быстро и качественно.
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