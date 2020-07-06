Требуется перенести 51 статью с платформы Webflow на Тильду. Процесс описан в картинках. Работа должна быть выполнена сегодня. Ожидается предложение по цене.
Собрать контакты интернет-магазинов, сайтов
Нужно собрать 200 контактов интернет-магазинов, сайтов.
Ключевые запроси "купить детские игрушки", "купить детские игрушки для мальчиков"., "купить развивающие игрушки".
Оформить в гугл таблице. Нужны: адрес сайта, телефоны, емеил.
Условия:
Регион поиска - Украина.
Поиск с 3 -15 страницы.
Сайты с пром юа или с других площадок, не подходят.
Большие интернет порталы такие, как Будинок іграшок и другие известные, не подходят.
Каждый сайт будет проверен.
Сайты должны быть с игрушками и другими детскими товарами.
Сайты с городскими телефонами не принимаются.
Оплата 1грн контакт.
Срок сдачи 06.07.20
Заявки фрилансеров
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