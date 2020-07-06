Собрать контакты интернет-магазинов, сайтов

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок709 просмотров

Нужно собрать 200 контактов интернет-магазинов, сайтов. 

Ключевые запроси "купить детские игрушки", "купить детские игрушки для мальчиков"., "купить развивающие  игрушки".  

Оформить в гугл таблице. Нужны: адрес сайта, телефоны, емеил.

Условия:

Регион поиска - Украина.

Поиск с 3 -15 страницы.

Сайты с пром юа или с других площадок, не подходят.

Большие интернет порталы такие, как Будинок іграшок и другие известные, не подходят.

Каждый сайт будет проверен.

Сайты должны быть  с игрушками и  другими детскими товарами.

Сайты с городскими телефонами не принимаются.

Оплата 1грн контакт.

Срок сдачи 06.07.20

4 года назад
dimash24
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Катерина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Елена
 
42 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад

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