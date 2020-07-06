Нужно собрать 200 контактов интернет-магазинов, сайтов.

Ключевые запроси "купить детские игрушки", "купить детские игрушки для мальчиков"., "купить развивающие игрушки".

Оформить в гугл таблице. Нужны: адрес сайта, телефоны, емеил.

Условия:

Регион поиска - Украина.

Поиск с 3 -15 страницы.

Сайты с пром юа или с других площадок, не подходят.

Большие интернет порталы такие, как Будинок іграшок и другие известные, не подходят.

Каждый сайт будет проверен.

Сайты должны быть с игрушками и другими детскими товарами.

Сайты с городскими телефонами не принимаются.

Оплата 1грн контакт.

Срок сдачи 06.07.20