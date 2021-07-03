Требуется перенести 200 карточек автомобилей на интернет-магазин Bitrix. Необходимо загрузить фото и характеристики/свойства каждого автомобиля. Укажите сроки и стоимость в заявке.
Перенести 51 статью на тильду
Нужно сегодня перенести 51 статью с webflow на тильду:
Описание процесса в картинках: https://www.notion.so/SimpleW-cb15427d38b049e486843aefccd838c2
Предложите цену.
Заявки фрилансеров
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