Ответить клиентам в Whatsapp,Telegram

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Закрыт20 заявок679 просмотров

Добрый день, нам поступило очень много заявок в Whatsapp и Telegram от клиентов, всем им необходимо ответить согласно заготовленному шаблону(предоставим), так же клиенты могут задавать дополнительные вопросы, нужно отвечать согласно предоставленной инструкции, прошу откликаться людей усидчивых, много монотонных сообщений/ответов, задача простая, но важная.

4 года назад
loop99
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сардор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юра
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ульяна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Патя
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
29 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Денис
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Олег
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
Маргарита
 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Валентина
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
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1 отзыв
4 года назад
Макс
 
23 года
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Гетман
 
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1 отзыв
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