Прописать цели для Метрики

Доработка проекта на Wordpress работа на ночь. бюджет 200$. Работа достаточно простая, доработка темы, элементы верстки. Сроки сделать за ночь, первые результаты в течении 1-2 часов. Оставляйте ваши скайпы.
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Добрый день, нужна снова ваша помощь, прописать цели метрики для сайта
цена работы 300р
возьметесь?
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