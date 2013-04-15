Написание позитивных отзывов на форумах

$122
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок242 просмотра

Необходимо написать на разных форумах (список приведен ниже) позитивный отзыв о продукте.

Инфо о продукте, а также примеры необходимых отзывов дадим.

Стоимость 1 отзыва - 10 грн (1,2 $)

Кол-во отзывов - 100 (1000 грн.)

Обязательно нужно будет сделать принт-скрин опубликованного отзыва.

Площадка (Кол-во отзывов)

forum.cosmo.ru (7)

womantalk.com.ua (7)

www.terrawoman.com (7)

krasota.ck.uaforum (6)

www.lifeofwomen.com (7)

womenbox.net (7)

cosmoforum.net (6)

forum.hochu.ua (6)

zhenskoe-mnenie.ruforum (6)

ivona.bigmir.net (7)

obovsemki.com (7)

forum.natali.ua (6)

wwwomen.com.uaforum (7)

uawomen.com.ua (7)

trindelka.in.ua (7)

* Важно, чтобы по возможности на каждом форуме отзывы размещались не в один день общим скопом, а через день или каждый день, либо писались в разных темах.

Разместить все отзывы нужно до 30.04.2013 включительно.

Оплата на веб-мани или приват, возможно частичная оплата (по факту написанных отзывов).

12 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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