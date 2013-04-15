Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам. Для связи прошу указывать ...
Написание позитивных отзывов на форумах
Необходимо написать на разных форумах (список приведен ниже) позитивный отзыв о продукте.
Инфо о продукте, а также примеры необходимых отзывов дадим.
Стоимость 1 отзыва - 10 грн (1,2 $)
Кол-во отзывов - 100 (1000 грн.)
Обязательно нужно будет сделать принт-скрин опубликованного отзыва.
Площадка (Кол-во отзывов)
forum.cosmo.ru (7)
womantalk.com.ua (7)
krasota.ck.uaforum (6)
womenbox.net (7)
cosmoforum.net (6)
forum.hochu.ua (6)
zhenskoe-mnenie.ruforum (6)
ivona.bigmir.net (7)
obovsemki.com (7)
forum.natali.ua (6)
wwwomen.com.uaforum (7)
uawomen.com.ua (7)
trindelka.in.ua (7)
* Важно, чтобы по возможности на каждом форуме отзывы размещались не в один день общим скопом, а через день или каждый день, либо писались в разных темах.
Разместить все отзывы нужно до 30.04.2013 включительно.
Оплата на веб-мани или приват, возможно частичная оплата (по факту написанных отзывов).
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