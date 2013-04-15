Создание анкоров

Есть текст с описанием программы на 3000 знаков. Нужно его ужать, убрав все лишнее до 2500 знаков, уникализировать и интересно преподнести. Выслушаю предложения по срокам цене. Если получится добротно - возможно дальнейшее сотрудничество.