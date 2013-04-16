Авторы информационно-рекламных текстов

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Закрыт19 заявок293 просмотра

Нужны несколько авторов для написания текстов на постоянной основе. Требования: грамотность, уникальность, умение работать с ключами, объем 10-15к в сутки, интересное изложение. Темы разные. Оплата 60р за 1к б/пр. Жду Ваши предложения, подробности - выбранным исполнителям.

12 лет назад
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Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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