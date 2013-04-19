Написать 3 seo-статьи для Интернет-магазина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок146 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо написать 3 сеошные статьи для Интернет-магазина под ключи:

1. Доставка мебели в Ставрополе

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

СПАЛЬНИ

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ГОСТИНЫЕ

КАБИНЕТЫ

ДЕТСКИЕ

СТОЛОВЫЕ

КУХНИ

2. Доставка сантехники в Ставрополе

ВАННЫ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

УНИТАЗЫ И РАКОВИНЫ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ И УГОЛКИ

СМЕСИТЕЛИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

3. Доставка плитки в Ставрополе

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

МОЗАИКА

КЛИНКЕР

НАПОЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Объём для каждой статьи 2000 символов, вставить 2 картинки с сайта.

12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Лариса отлично пишет тексты. Уже не первый раз заказываю копирайт и очень доволен результатом. Рекомендую :) А кроме этого она ещё и очень красивая! Афтар, писчщы исчо!)
Один из моих любимых заказчиков - всегда четкое, конкретное ТЗ, оперативная проверка и оплата, быстрые ответы на вопросы. И просто позитивное сотрудничество! Спасибо, Игорь за заказы и комплименты)))

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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