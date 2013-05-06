Наполнение сайта по оказанию риэлторских услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок192 просмотра

Нужен человек понимающий в теме, нужно заполнить пустой сайт (снять, сдать, купить и т.п.)

Объемы около 40 статей по 1.5k - 60k символов.

Скорее всего выберу какого-нибудь одного человека который впоследствии будет и заниматься заполнением сайта.

Пишите только те кто готов проделать большую и сложную работу.

Оплата 40-50рублей/1000знаков.

Оставляйте Ваши контактные данные, skype или icq. До конца 17.04.2013 нужно выбрать человека

12 лет назад
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kirillrow
Кирилл 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
4 дня
Кирилл показал себя как ответственный и грамотный копирайтер, и просто понимающий человек. Несмотря на то, что работу фактически пришлось переделывать несколько раз, из-за капризности заказчика, Кирилл все выполнил на отлично. Остался доволен результатом. Будем сотрудничать еще. Рекомендую!
Владимир, отличный заказчик. Комфортно и приятно сотрудничать. Рекомендую. Мой +

Заявки фрилансеров

kirillrow
Кирилл 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи по автомобильной тематике

    Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам. Для связи прошу указывать ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы информационно-рекламных текстов

    Нужны несколько авторов для написания текстов на постоянной основе. Требования: грамотность, уникальность, умение работать с ключами, объем 10-15к в сутки, интересное изложение. Темы разные. Оплата 60р за 1к б/пр. Жду Ваши предложения, подробности - выбранным ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Писатели для долгосрочного сотрудничества

    Для долгосрочного сотрудничества ищуются писатели. Скорей всего всем будет дано тестовое оплачиваемое задание. Тематика: Кредиты Цена рассматривается до 2$ за 1000символов. Объём около 50тыс ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт текста на 2500 знаков

    Есть текст с описанием программы на 3000 знаков. Нужно его ужать, убрав все лишнее до 2500 знаков, уникализировать и интересно преподнести. Выслушаю предложения по срокам цене. Если получится добротно - возможно дальнейшее сотрудничество.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание анкоров

    $50

    получаете urlы и список ключей выдаёте человеческие анкоры, с нормальными знаками препинания, согласованием падежей, чисел и т.д. Автоматические сборщики только с сайтов конкурентов! множить автоматом не нужно! Для русского, немецкого, английского ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей на тему "Обувь"

    $100

    Нужны уникальные статьи на тему "Обувь". Всего 33 категории - http://paradobuvi.com/ Для крупных категорий текста нужны по 1000 символов, для малых категорий или глубокой вложенности можно меньше до 500 ...

    Написание статей
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить сайт SEO текстами

    Нужно заполнить seo текстами сайт, 10-12 текстов по 1000 - 1300 зн, (возможно будем работать и дальше) Тема сайта - оборудование для выставок, indoor реклама, и т.п. Пишем цену и сроки сразу! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад