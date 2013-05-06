Наполнение сайта по оказанию риэлторских услуг

Нужен человек понимающий в теме, нужно заполнить пустой сайт (снять, сдать, купить и т.п.)

Объемы около 40 статей по 1.5k - 60k символов.

Скорее всего выберу какого-нибудь одного человека который впоследствии будет и заниматься заполнением сайта.

Пишите только те кто готов проделать большую и сложную работу.

Оплата 40-50рублей/1000знаков.

Оставляйте Ваши контактные данные, skype или icq. До конца 17.04.2013 нужно выбрать человека