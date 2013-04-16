Писатели для долгосрочного сотрудничества

Для долгосрочного сотрудничества ищуются писатели.

Скорей всего всем будет дано тестовое оплачиваемое задание.

Тематика: Кредиты

Цена рассматривается до 2$ за 1000символов.

Объём около 50тыс знаков в неделю.

Запланированный бюджет - минимум 2000$.

Тоесть наше сотрудничество будет растянуто примерно на 5 месяцев.

В процессе конечно возможно увеличение объёмов..

Предложения команд, посредников - интересуют в последнюю очередь или скорее вообще не интересуют.

Нужен СЕО-копирайт. (Но частично можно брать из разных источников тексты, переписывать их по своему, излагать по своему).

Но лучше чтобы Вы умели излагать, структурировать текст по своему на основе прочитанных/изученных материалов с нуля.

Если кратко нужно:

- структурность статьи - заголовки, подзаголовки, раскрытие смысла заголовков, подзаголовков.

- вступительный текст, краткое описание вашей статьи.

- уникальность близкая к 100%

- орфографическая и пунктационная грамотность, связность слов, читабельность.

- заголовки и текст на основе ключевых словосочетаних и слов - вставка в текст ключевых слов, словосочетаний, изменённых просклонённых ключевых слов и словосочетаний.

- вставка в текст 3-5 словосочетаний и выделение их жирным для видимости.

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Если Вы берёте текст с одного источника и просто переделываете его, меняя слова, вставляя ключевые слова, оставляя структуру и всё остальное как было = такой вариант НЕ пойдёт - пожалуйста пройдите мимо - не тратьте время.

Если Вы берёте тексты с разных источников, вникаете в тему, переписываете их излагая какую-то часть по своему, более-менее делаете свою структуру и сам текст = такой вариант приемлем.

Если Вы изучаете вопрос, вникаете в тему и излагаете по своему текст с нуля учитывая пожелания в ТЗ, при этом создавая свою структуру на основе изученных материалов, своих знаний = идеальный случай и в первую очередь ищутся такие исполнители.