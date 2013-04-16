Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок225 просмотров

Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1000-2500 символов. Нужна 100% уникальность по адвего.

(Можно и новичку, работа не сложная. Что и как делать, расскажу и покажу до всех мелочей)

Написание статей
12 лет назад
rost444
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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