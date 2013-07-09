Копирайт

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Завершен20 заявок312 просмотров

Необходимо написать тексты для 165 городов. Каждый текст - 1000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (5179294.ru)

Срок 20 дней на все задание.

В ответе пишите сколько текстов готовы взять и вашу цену

12 лет назад
seonazarov
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$330
5 дней
Замечательный копирайтер! Работу выполнила в срок с высокой уникальностью текстов. Однозначно - 10 баллов. Большое Вам спасибо.
Все просто отлично. Только положительные эмоции. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

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12 лет в сервисе
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