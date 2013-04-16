Требуются копирайтеры с опытом

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка326 просмотров

Нужны несколько авторов для написания текстов на постоянной основе. Требования: грамотность, уникальность, умение работать с ключами, объем 10-15 к в день. Оплата 1,5 $ за статью (1200 знаков). Указывайте свою почту, избранным исполнителям вышлю подробную информацию.

12 лет назад
Stas_87
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров