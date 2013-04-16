Требуются рерайтеры на сайт IT-тематики (Apple)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки234 просмотра

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию.

Сам сайт:

http://yablyk.com/

1. Основные требования

1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.).

1.2 Высокая грамотность написания на русском языке.

1.3 Возможность ЕЖЕДНЕВНО уделить работе на сайте 2–4 часа. Суббота или воскресенье выходной (можно без выходных).

1.4 Количество статей: 2–4 в день (3 000 - 10 000 знаков), при желании можно больше.

2. Оплата

2.1 Оплата $1 - 1 000 символов с пробелами + $0,5 за оформление статьи (по желанию)

Размер зарплаты на текущий момент составляет $100–200 в месяц при занятости 2–4 часа в день.

2.2 Оплата производится на электронный кошелек системы Webmoney (WMZ или WMR).

3. Тестовое задание

3.1. Пожалуйста, выполните рерайт фрагмента статьи и отправьте личным сообщением:

Несмотря на мировую популярность инструмента Evasi0n, позволяющего получить джейлбрейк iOS 6 — iOS 6.1.2, в Apple приняли решение о прекращении «сезона подарков» для любителей iOS-взлома. Несколько часов назад компания из Купертино распространила обновление iOS 6.1.3, закрывающее уязвимости Evasi0n, и тем самым делая утилиту бесполезной для новой прошивки.

Напомним, релиз iOS 6.1.3, помимо повышения уровня безопасности iOS, также направлен на улучшение карт Японии и исправление бага, приводящего к возможности получения несанкционированного доступа к устройству защищенному паролем.

Один из разработчиков джейлбрейка Evasi0n, хакер MuscleNerd, сообщил, что iOS 6.1.3 закрывает уязвимости, которые были использованы для разработки инструмента для взлома. Другими словами — джейлбрейк iOS 6.1.3 с помощью Evasi0n невозможен.

и пришлите личным сообщением.

3.2. В случае положительного решения, в течение суток Вы получите соответствующее уведомление.

Всего Доброго!

iOS
12 лет назад
yablykworld
Дима 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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