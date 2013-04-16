Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1000-2500 символов. ...
Требуются рерайтеры на сайт IT-тематики (Apple)
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информацию.
Сам сайт:
1. Основные требования
1.1 Требуются рерайтеры в команду сайта с опытом работы и ПОЛНЫМ пониманием общих терминов, связанных с устройствами компании (например: iOS, OS X, iPhone, Apple Store, Cydia, анлок, джейлбрейк и т.д.).
1.2 Высокая грамотность написания на русском языке.
1.3 Возможность ЕЖЕДНЕВНО уделить работе на сайте 2–4 часа. Суббота или воскресенье выходной (можно без выходных).
1.4 Количество статей: 2–4 в день (3 000 - 10 000 знаков), при желании можно больше.
2. Оплата
2.1 Оплата $1 - 1 000 символов с пробелами + $0,5 за оформление статьи (по желанию)
Размер зарплаты на текущий момент составляет $100–200 в месяц при занятости 2–4 часа в день.
2.2 Оплата производится на электронный кошелек системы Webmoney (WMZ или WMR).
3. Тестовое задание
3.1. Пожалуйста, выполните рерайт фрагмента статьи и отправьте личным сообщением:
Несмотря на мировую популярность инструмента Evasi0n, позволяющего получить джейлбрейк iOS 6 — iOS 6.1.2, в Apple приняли решение о прекращении «сезона подарков» для любителей iOS-взлома. Несколько часов назад компания из Купертино распространила обновление iOS 6.1.3, закрывающее уязвимости Evasi0n, и тем самым делая утилиту бесполезной для новой прошивки.
Напомним, релиз iOS 6.1.3, помимо повышения уровня безопасности iOS, также направлен на улучшение карт Японии и исправление бага, приводящего к возможности получения несанкционированного доступа к устройству защищенному паролем.
Один из разработчиков джейлбрейка Evasi0n, хакер MuscleNerd, сообщил, что iOS 6.1.3 закрывает уязвимости, которые были использованы для разработки инструмента для взлома. Другими словами — джейлбрейк iOS 6.1.3 с помощью Evasi0n невозможен.
и пришлите личным сообщением.
3.2. В случае положительного решения, в течение суток Вы получите соответствующее уведомление.
Всего Доброго!
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