Требуется рерайтинг статей. Статьи на разнообразную тематику. Уникальность — 70-90%. ТЗ вышлем по запросу. Укажите, пожалуйста, ...
Статья - Узлы опирания наслонных стропил на прогон
Требуется глубокий рерайт статьи Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат.
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