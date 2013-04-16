Уникальные описания к фильмам

$100
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Закрыт38 заявок264 просмотра

На сайт нужно написать уникальные описания (сюжет) к фильмам (сериалам, мультфильмам).

По сути можно рерайтить описание с кинопоиска, главное - уникальность текста, seo-дружелюбность.

Предложите свою цену за 1 уникальное описание.

Обьем: 1000 материалов

12 лет назад
Badgio
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров