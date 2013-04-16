Ищу опытного копирайта (только женщины!) - Желательно знать основы PR. - Ориентирование в услугах красоты. - Обязательно знание СЕО. - Креативное мышление приветствуется! Цель: ...
Уникальные описания к фильмам
На сайт нужно написать уникальные описания (сюжет) к фильмам (сериалам, мультфильмам).
По сути можно рерайтить описание с кинопоиска, главное - уникальность текста, seo-дружелюбность.
Предложите свою цену за 1 уникальное описание.
Обьем: 1000 материалов
Заявки фрилансеров
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