сайт для доработки: http://revisione.com.ua/ Что нужно: 1. Для отдельной страницы свои категории. 2. Ограничение по количеству постов на странице (например по 30 обьектов). Не касается блога, там все настраивается стандартными средствами. Только на страницах с фильмами Установка стандартных ...