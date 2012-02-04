Badgio

Виталий Коваль Badgio

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Уникальные описания к фильмам

    $100

    На сайт нужно написать уникальные описания (сюжет) к фильмам (сериалам, мультфильмам). По сути можно рерайтить описание с кинопоиска, главное - уникальность текста, seo-дружелюбность. Предложите свою цену за 1 уникальное описание. Обьем: 1000 материалов

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Онлайн-гид по кино

    $1000

    домен: guideflick.com Виды работ: верстка html5 и jquery, программирование функционала, подгон под cms (maxsite или своя), оптимизация, настройка кеширования и продуманая архитектура под высокие нагрузки (100к в сутки). Описание проекта: гид по кино для русскоязычных пользователей ...

    WordPressHTMLjQuery
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка темы wp

    сайт для доработки: http://revisione.com.ua/ Что нужно: 1. Для отдельной страницы свои категории. 2. Ограничение по количеству постов на странице (например по 30 обьектов). Не касается блога, там все настраивается стандартными средствами. Только на страницах с фильмами Установка стандартных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать базу для рассылки

    $50

    Добрый день! Нужно собрать базу для рассылки по тематике кино. Это должны быть зарегистрированные и активные пользователи сайтов кинотематики (желательно уже подписанные на рассылку), а не владельцы ресурсов, администраторы и т.д. Объемы готов рассмотреть любые, главное качественная база ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для Post Affiliate Pro

    $10

    Нужен скрипт для партнерки, его настройка: отслеживание 1 часа просмотра видео, пользователя пришедшого от партнера. Партнерка Post Affiliate Pro. Работы на пол часа, оплата 10$

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по готовому скрипту

    $50

    woodlandjackets.com.ua. Скрипт считует некоторые параметры со страницы: количество знаков, плотность ключевых слов, если битые ссылки, встречаются ли ключевые в дескрипшене, титле, и т д. поле ввода "проверяемые слова" не работает, но это не столь важно. Мне нужно: ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь по настройке темы WP

    Сайт на WP, тема the clothes shop. woodlandjackets.com.ua Нужно разобратся как выводятся картинки категорий на главной и для продукции, и помочь в настройке темы.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт анализа страницы сайта

    Нужен скрипт анализа страницы, реализованый в веб-интерфейсе. Вводим адрес страницы и ключевые слова, как результат, получаем: - количество символов на странице - анализатор мета-тегов (выводилось значение, считалось количесвто символов, наличие ключевых слов в них) - плотность ключевых слов на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализ сайта

    $20

    Добрый день, есть сайт fenster-haus.com.ua. Нужно провести небольшой аудит, указать на проблемы, советы по продвижению. Что-то вроде консультации, опытный SEO. Оплата webmoney

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
zero20
Андрей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Анализ сайта
Сотрудничеством с Виталием остался доволен.
Дал ответы на все вопросы, предоставил нужную мне консультацию, хороший исполнитель
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