На сайт нужно написать уникальные описания (сюжет) к фильмам (сериалам, мультфильмам). По сути можно рерайтить описание с кинопоиска, главное - уникальность текста, seo-дружелюбность. Предложите свою цену за 1 уникальное описание. Обьем: 1000 материалов
- $100Копирайтинг38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
домен: guideflick.com Виды работ: верстка html5 и jquery, программирование функционала, подгон под cms (maxsite или своя), оптимизация, настройка кеширования и продуманая архитектура под высокие нагрузки (100к в сутки). Описание проекта: гид по кино для русскоязычных пользователей ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
сайт для доработки: http://revisione.com.ua/ Что нужно: 1. Для отдельной страницы свои категории. 2. Ограничение по количеству постов на странице (например по 30 обьектов). Не касается блога, там все настраивается стандартными средствами. Только на страницах с фильмами Установка стандартных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно собрать базу для рассылки по тематике кино. Это должны быть зарегистрированные и активные пользователи сайтов кинотематики (желательно уже подписанные на рассылку), а не владельцы ресурсов, администраторы и т.д. Объемы готов рассмотреть любые, главное качественная база ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужен скрипт для партнерки, его настройка: отслеживание 1 часа просмотра видео, пользователя пришедшого от партнера. Партнерка Post Affiliate Pro. Работы на пол часа, оплата 10$Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
woodlandjackets.com.ua. Скрипт считует некоторые параметры со страницы: количество знаков, плотность ключевых слов, если битые ссылки, встречаются ли ключевые в дескрипшене, титле, и т д. поле ввода "проверяемые слова" не работает, но это не столь важно. Мне нужно: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сайт на WP, тема the clothes shop. woodlandjackets.com.ua Нужно разобратся как выводятся картинки категорий на главной и для продукции, и помочь в настройке темы.Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Вот сайт: serm.kiev.ua На нем поехала главная страница, нужно быстро найти нужный код и испарвить Движок wordpressПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт анализа страницы, реализованый в веб-интерфейсе. Вводим адрес страницы и ключевые слова, как результат, получаем: - количество символов на странице - анализатор мета-тегов (выводилось значение, считалось количесвто символов, наличие ключевых слов в них) - плотность ключевых слов на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Добрый день, есть сайт fenster-haus.com.ua. Нужно провести небольшой аудит, указать на проблемы, советы по продвижению. Что-то вроде консультации, опытный SEO. Оплата webmoneyПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад