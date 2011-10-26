Залить 75 статей

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Завершен3 заявки205 просмотров

Надо залить на сайт через специальную форму 75 статей которые случайно удалились оттуда. В форме несколько полей - Название, кейвордс, Description, анонс, сам текст. Иногда часть полей отсутствует. Затем еще надо вставить урл статьи в определенное место и нажать кнопку для проверки что всё сделано верно.

Указывайте цену и сроки плз.

14 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Badgio
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Работа была сделана качественно и быстро и что важно без лишних вопросов. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Badgio
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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