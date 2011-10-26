Залить 75 статей

Надо залить на сайт через специальную форму 75 статей которые случайно удалились оттуда. В форме несколько полей - Название, кейвордс, Description, анонс, сам текст. Иногда часть полей отсутствует. Затем еще надо вставить урл статьи в определенное место и нажать кнопку для проверки что всё сделано верно.

Указывайте цену и сроки плз.